Rigassificatore: Calenda, 'non si sposta per ragioni politiche, so dove serve'

Roma, 27 set. – (Adnkronos) – "'Calenda deve indicare dove mettere il rigassificatore di Piombino'. Risposta: a Piombino, come sono andato a spiegare alla cittadinanza. I rigassificatori non si spostano per ragioni politiche. Ne serve un altro? Facciamolo anche a Vado. Chiaro Claudio Cerasa? Questa risposta l’ho già data ieri, e settimane fa quando sono andato a Genova. Far finta di non comprenderla per difendere un falso scoop è, questo si, Nimby del giornalismo". Lo scrive su Facebook Carlo Calenda.