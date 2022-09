Rigassificatore Piombino, Giani “promuove” conferenza dei servizi

Firenze, 19 set. (askanews) – “La conferenza dei servizi iniziata stamani è stata molto costruttiva. Abbiamo visto uno spirito da parte dei vari enti, nel dibattito, molto positivo, costruttivo. Parere contrario, in modo netto, solo quello del Comune di Piombino”. Lo ha spiegato Eugenio Giani, presidente della Toscana, ai giornalisti, al termine della prima seduta della conferenza dei servizi per il rigassificatore che dovrà essere realizzato, o meno in caso di parere contrario, a Piombino.

“Gli altri enti, oltre trenta – ha aggiunto Giani – hanno espresso posizioni articolate ma direi che questa conferenza dei servizi procede secondo il migliore degli auspici. Gli enti hanno formulato le proprie proposte o osservazioni, abbiamo dato tempo a Snam per rispondere. L’aggiornamento è al 7 di ottobre. Contemporaneamente tutti gli enti di competenza statale che sono chiamati ad esprimere un parere si riuniranno per esprimere un parere unico il 13 ottobre.

Io riconvoco la conferenza dei servizi il 21 ottobre per arrivare al parere definitivo nei termini di legge, di autorizzazione o meno, cioè il 27 ottobre”.