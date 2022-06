Rigenerazione territori, Criscuolo: fondamentale la formazione

Viggiano (Potenza), 17 giu. (askanews) – “Dalle zone industriali riparte quello che è il processo di bonifica e rigenerazione dei siti”.

Lo ha sottolineato il presidente di Assoil School, Pasquale Criscuolo, a Viggiano, in Basilicata, in occasione degli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei territori.

“Questo di Viggiano è un sito che è stato acquistato, bonificato, ristrutturato e quindi da questo noi vogliamo dare l’esempio che ciò è possibile, perché l’obiettivo è ridare i territori alle comunità, che hanno bisogno di questi territori per creare benessere ma anche per fare sviluppo, per fare impresa, per fare quello che è necessario per la crescita di un territorio, di una comunità.

Assoil, ovviamente, si candida a pieno titolo in questa attività di bonifica e rigenerazione con la formazione.

“Noi facciamo formazione, soprattutto su quello che è l’attività legata all’ex settore Oil & Gas, oggi definito Green, e ovviamente cerchiamo di preparare quelle che son le nuove figure che, in questo nuovo ambito di attività, inizieranno a mettere a reddito la propria persona e soprattutto le loro competenze. Noi porteremo queste persone a formare il loro io personale”, ha concluso Criscuolo.