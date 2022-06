Rigenerazione territori, Paparella: fare rete di competenze

Viggiano (Potenza), 16 giu. (askanews) – “Non potevamo non partire da questo territorio e da questa regione, per due ragioni importantissime. La prima, che la Basilicata è sicuramente al centro delle politiche energetiche di questo Paese e, la seconda, per la posizione particolarmente strategica al centro del bacino del Mediterraneo. Questo è solo il primo di un ciclo di appuntamenti che vuole insieme le principali competenze in materia di rigenerazione”.

Lo ha detto Silvia Paparella, Amministratore delegato Ferrara Fiere e Presidente RemTech Expo Hub Tecnologico Ambientale, in occasione degli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei Territori a Viggiano in Basilicata.

“Questo evento rappresenta per Ferrara e quindi per RemTech un appuntamento centrale, focale, siamo su un territorio che prevede delle criticità ambientali così come altri territori del Paese. Raccogliamo le istanze, condividiamo, portiamo gli esperti. E poi l’appuntamento sarà per questo momento di grande sintesi nazionale permanente e che sarà proprio quello di Ferrara, quello di Rem Tech, dal 21 al 23 settembre a Ferrara Fiere”, ha aggiunto Paparella.