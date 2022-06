Rigenerazione territori, Vadalà: in Basilicata lavoro produttivo

Viggiano (Potenza), 17 giu. (askanews) – “La rigenerazione dei territori e in particolare le bonifiche e la messa in sicurezza del territorio, vede ormai da anni il governo nazionale, ma anche i governi regionali, al lavoro su questo asset. Perchè intanto disinquina, ma soprattutto recupera territorio che può essere utilizzato, quindi qui in Basilicata, grazie alla Camera Forense Ambientale e a RemTech, è importante esserci perchè è un territorio dove si sta lavorando da tempo in maniera produttiva, ovviamente ogni volta che si produce qualche strascico si lascia e quindi c’è interesse ad approfondire, a capire, a fare esperienza e a scambiarsi quelle che sono le idee, che poi verranno applicate negli appalti”.

Lo ha sottolineato a Viggiano in Basilicata, agli Stati Generali del Mediterraneo e della Rigenerazione dei Territori, il generale Giuseppe Vadalà, Commissario Unico di Governo per la Bonifica delle discariche abusive. “Farlo in Basilicata, in questo territorio, non solo è importante, ma è strategico per la regione e come dice il titolo dell’evento per tutto il nostro Sud”, ha concluso Vadalà.