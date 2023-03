Rigopiano: lettera figlia vittima a Meloni, premier si commuove 'la vedrò poi'**

Roma, 30 mar. (Adnkronos) – Si commuove Giorgia Meloni, quando Giampaolo Matrone, uno dei sopravvissuti alla strage di Rigopiano, le consegna la lettera della figlia Gaia, 11 anni di cui sei trascorsi senza la sua mamma. "L'ha scritta qualche giorno fa – dice l'uomo, sopravvissuto 62 ore sotto quelle macerie che sono costate la vita alla moglie – e io, consegnandola al presidente, le ho detto che lei da madre può capire: si fa fatica a stare senza la propria mamma per un giorno, mia figlia convive con questo dolore da 6 anni. Meloni si è commossa, non l'ha letta lì, davanti a noi: ci ha detto l'avrebbe fatto poi, non se l'è sentita…".

Sono trascorsi sei anni dalla tragedia di Rigopiano, quando l’hotel esclusivo a due passi da Farindola, in provincia di Pescara, fu travolto da una valanga che lasciò dietro sé una scia di 29 vittime: tra queste Valentina, la mamma della piccola Gaia. Soltanto undici i superstiti in quella giornata di gennaio in cui la neve continuava a scendere senza sosta. Famigliari e superstiti hanno oggi raccontato a Meloni le proprie storie, compreso Matrone, pasticcere e padre di una famiglia felice prima di quella maledetta giornata di metà gennaio: lottò 62 ore tra le macerie, sospeso tra la vita e la morte, spuntandola. La sua Valentina, invece, non ce l'ha fatta, perdendo la vita ad appena 32 anni.

"Il premier l'abbiamo visto molto vicina, partecipe – racconta l'uomo dopo l'incontro con Meloni – le abbiamo chiesto di non fare come altri prima di lei, limitandosi a una pacca sulla spalla, lei ha preso l'impegno di esserci vicina in questo momento e in futuro. L'abbiamo vista motivata, presa dal nostro dolore. Le abbiamo spiegato la situazione processuale, i tempi lunghissimi con scioperi ad hoc che vengono indetti per allungare i tempi. Oltre al processo penale ci sarà poi da affrontarne anche uno civile, è il rischio e che occorrano altri 5-6 anni".