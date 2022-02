Rihanna e la gravidanza: “Sto davvero benissimo ma…”

Rihanna ha rotto per la prima volta il silenzio in merito alla sua prima gravidanza.

Rihanna, che ha da poco annunciato di aspettare un figlio insieme al compagno rapper Asap Rocky, ha svelato alcuni retroscena sulla sua gravidanza.

Rihanna: la gravidanza

Rihanna aspetta il suo primo figlio e per la prima volta, dopo aver annunciato l’imminente arrivo del bebè, ha confessato alcuni retroscena sulla sua gravidanza.

“Sto davvero benissimo. Ma stanca a volte, dentro e fuori, sensazione a cui non sono abituata”, ha dichiarato la cantante, più felice che mai di poter finalmente sfoggiare liberamente il pancione. “Di solito quando sono sul tappeto rosso e la mia pancia è un po’ grande è un problema, ma ora è tutto diverso”, ha detto.

Rihanna: il cappotto Chanel

Per annunciare l’arrivo del suo primo figlio la cantante ha deciso di indossare un cappotto vintage di Chanel durante un servizio fotografico e lo ha sbottonato di modo che mostrasse il pancione.

“L’ho preso quando nessuno sapeva che ero incinta ed era solo una giacca che amavo e aspettavo sempre giusto per indossarla. Era semplicemente perfetta per quello giorno. Uno, faceva freddo e due, potevo sbottonarlo nel punto giusto!”, ha dichiarato in merito al capo d’abbigliamento, che ha catturato l’attenzione dei numerosi fan della cantante.

Rihanna e Asap Rocky: l’amore

Rihanna e Asap Rocky hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e hanno sempre mantenuto il massimo riserbo sulla loro vita privata.

La coppia ha annunciato l’arrivo del primo figlio (che dovrebbe nascere a febbraio) nel 2022 e sembrano essere più felici e affiatati che mai. In tanti tra fan, amici e colleghi non vedono l’ora di saperne di più sulla loro storia e sull’arrivo del loro bebè.