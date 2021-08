Rihanna miliardaria, è la cantante più ricca del mondo: a quanto ammonta il suo patrimonio?

Stando ad alcune indagini, la cantante Rihanna, con la sua azienda di cosmetica, Fenty Beauty, avrebbe guadagnato circa 1 miliardo e mezzo di dollari.

Sono ormai diversi anni che Rihanna non pubblica più album musicali ne hit internazionali. È dal lontano 2016, infatti, che la cantante delle Barbados è ferma musicalmente parlando. Nonostante questo, però, le sue tracce non si sono mai perse. I suoi affari non si sono mai fermati, anzi.

Nel corso degli anni non ha fatto altro che aumentare il suo conto in banca grazie ad alcune attività imprenditoriali. Stando ad alcune stime, sembrerebbe che Rihanna sia la seconda cantante più ricca del mondo dello spettacolo in generale. Subito prima di lei c’è l’irraggiungibile Oprah Winfrey. Nel mondo musicale, invece, lei non batte nessuno in quanto patrimonio.

A quanto ammonta il patrimonio di Rihanna Fenty?

Come ha fatto a guadagnare così tanti soldi, pur non incidendo nessun album? La cantante La cantante deve il raggiungimento di questo traguardo alla sua azienda di cosmesi.

Come in molti sanno, la cantante delle Barbados è proprietaria della famosissima impresa cosmetica Fenty Beauty. Come al solito, ci ha pensato Forbes a farle i conti in tasca. ll patrimonio della cantante è stimabile in circa un miliardo e mezzo di euro di cui poco più di un miliardo viene proprio dall’azienda di cosmesi che prende il nome dal suo cognome d’origine, Fenty appunto.

Rihanna patrimonio: ecco quanto guadagna

Non è finita qui. Stando sempre alle informazioni raccolte da Forbes, altra parte consistente del suo patrimonio, arriva soprattutto dalla sua azienda di lingerie Savage x Fenty che vale circa 230 milioni di euro e il resto dalla musica e dalla recitazione. Anche Rihanna, però, come tutti gli imprenditori, ha dovuto fare i conti con la crisi economica e con la pandemia. La cantante, infatti, ha dovuto chiudere alcuni punti di vendita.

Rihanna patrimonio: la cantante non ha mai abbandonato la musica

Insomma, oggi come oggi, Rihanna è soprattutto imprenditrice di cosmetica e lingerie, benché nel mondo sia famosa soprattutto come una delle maggiori popstar di questo secolo. Può vantare addirittura, circa 45 milioni di streaming all’anno sulle piattaforme musicali. Risultato eccezionale per un’artista che non rilascia musica dal lontano 2016. Nonostante abbia lasciato un po’ da parte la musica, priprio negli ultimi mesi, ha preso parte all’incisione dell’ultimo singolo del suo compagno A$AP Rocky. Insomma, la cantante ha capito che la musica resta fondamentale ma il suo brand va esteso.