Rimane incastrato a testa in giù nella fossa settica: salvato dal cane dei vicini

Il cagnolino dei vicini gli ha salvato la vita, iniziando ad abbaiare ed attirando l'attenzione dei suoi padroni.

Insolito incidente per un uomo australiano a nord di Sydney, il quale è rimasto bloccato accidentalmente a testa in giù nella fossa settica di un condominio, rischiando di morire anneggato. A salvarlo, tuttavia, ci ha pensato il cane dei suoi vicini, che lanciato l’allarme, iniziando ad abbaiare incessantemente.

Se non fosse stato per lui, l’uomo sarebbe morto lì.

Rimane bloccato in una fossa settica: a salvarlo ci pensa cagnolino dei vicini

L’incidente risale alla mattinata di martedì scorso, in realtà la notte tra lunedì e martedì in Italia: nell’occasione, grazie all’amico a quattro zampe, sono giunti nell’abitazione a Terrey Hills i paramedici e vigili del fuoco e hanno lì hanno trovato l’uomo bloccato a testa giù nel pozzo in cui era caduto.

Nessun ricovero in ospedale per la vittima

Liberarlo non è stata un’impresa facile: l’operazione ha richiesto circa 40 minuti, alla fine però l’uomo è stato consegnato ai sanitari, che lo hanno trasportato al Northern Beaches Hospital. Tuttavia, le sue condizioni non hanno richiesto ricovero, in quanto ha riportato esclusivamente alcune ferite al capo. Certamente, per l’uomo deve essere stata un’esperienza terribile, tenendo conto che della situazione nella quale si trovava e dell’acqua che continuava a salire.

Spot, il piccolo eroe a quattro zampe

Gli stessi servizi di emergenza del New south Wales hanno sottolineato quanto sia stato fondamentale l’intervento inatteso del cagnolino di dieci mesi che ha iniziato ad abbaiare: il piccolo, infatti, accorgendosi della situazione di pericolo nella quale l’uomo si trovava ha iniziato ad abbaiare con l’intenzione di attirare l’attezione dei suoi padroni, nonchè vicini della vittima. Il responsabile del servizio ambulanze Charnan Kurth ha detto che: