In questo articolo daremo alcune informazioni sul Rimborso 730 pensionati 2023 precisando quando sarà erogato e a chi spetta. Iniziamo col dire che entro la metà di giugno il Caf e gli intermediari dovranno inviare le dichiarazioni 730 per beneficiare del rimborso quanto prima. Il pensionato, se presenterà la dichiarazione dei redditi 730, anche sul sito dell’Agenzia delle entrate, entro i primi giorni di Giugno, potrà ricevere il rimborso Irpef 730 2023 con l’assegno pensionistico dei mesi di Agosto o Settembre 2023.

Rimborso 730 pensionati 2023: come ottenerlo dall’Inps?

Come informa Insindacabili.it, i pensionati Inps o ex Inpdap potranno ottenere il credito irpef del 730 2023: ciò sarà possibile se indicheranno lo stesso Istituto previdenziale come sostituto d’imposta (i dati opportuni possono essere visionati sul Cu Inps).

Le varie modalità

Il rimborso 730 pensionati è un credito irpef che è possibile ottenere solo ad alcune condizioni. Vediamo quali. La prima opzione è se la dichiarazione dei redditi viene presentata entro il 2 Ottobre 2023; se sono state pagate maggiori ritenute irpef; se il contribuente sostiene spese mediche, oppure altri costi detraibili o deducibili o, in alternativa, se indica all’interno della dichiarazione dei redditi: coniuge e figli a carico, non indicati, come detrazione, sulla pensione.