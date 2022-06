Rimini, Maicol Orlandi trovato privo di vita nel suo letto: si indaga sulla morte del 36enne

Maicol Orlandi, un giovane 36enne che viveva a Torre Pedrera è stato trovato morto nel suo letto: indagini in corso.

È una morte ancora avvolta nel mistero quella di Maicol Orlandi, il 36enne che nella giornata di sabato 25 giugno 2022, è stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione a Torre Pedrera.

Le indagini sul caso sono attualmente in corso di svolgimento, ecco cosa sappiamo in merito a questa tragica vicenda.

Maicol Orlandi trovato morto in casa a soli 36 anni dal padre: la dinamica del ritrovamento

La mattina di sabato 25 giugno 2022 Maicol Orlandi non si è presentato a lavoro e così i suoi colleghi hanno segnalato l’accaduto al padre, a quel punto l’uomo ha tentato in tutti i modi di mettersi in contatto con il figlio per sapere se stesse bene, ma da parte sua non ha ricevuto alcuna risposta e così si è recato in casa del ragazzo e l’ha trovato morto nel letto della sua abitazione di Torre Pedrera, a Rimini.

L’intervento dei soccorritori del 118 e la constatazione del decesso di Maicol

Tempestivo è stato l’intervento dei soccorritori del 118 all’interno dell’abitazione di Maicol Orlandi, i medici hanno messo in atto tutti i possibili tentativi di rianimare il 36enne, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare e alla fine i soccorritori non hanno potuto far altro che constatare il decesso del giovane.

Al momento l’ipotesi investigativa maggiormente accreditata dagli investigatori è quella che Maicol sia stato vittima di un malore improvviso e fatale, ma altre ipotesi non sono comunque ancora escluse.

Spetterà al Sostituto Procuratore Luca Bertuzzi decidere se sottoporre il corpo di Manuel all’esame autoptico e agli esami tossicologici.

Lutto a Torre Predera per la premautra scomparsa di Maicol Orlandi

Orlandi lascia a compiangere il dolore per la sua scomparsa i genitori, la compagna e soprattutto due figli piccoli.

La morte di Maicol ha letteralmente sconvolto gli abitanti di Torre Pradera, località dove il giovane viveva ed era molto conosciuto e stimato, anche per il suo passato da ex portiere di calcio della squadra del Torre Pradera.