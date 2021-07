Rimini, ostello a fuoco nella notte: trenta persone evacuate

Un ostello è andato a fuoco a Rimini, durante la notte. Sono state evacuate trenta persone e quattro sono finite in ospedale.

Un ostello è andato a fuoco a Rimini, durante la notte. Sono state evacuate trenta persone e quattro sono finite in ospedale. Sono stati momenti di grande paura, ma fortunatamente non ci sono state conseguenze gravissime.

Ostello a fuoco a Rimini: trenta persone evacuate

Durante la notte di lunedì 19 luglio 2021 è scoppiato un incendio a Rimini, al Jammin’ Hostel di via Derna a Marina Centro. Intorno alle 4 del mattino ha preso fuoco un’apparecchiatura elettronica che si trovava nella reception dell’ostello. I Vigili del Fuoco sono intervenuti immediatamente e hanno fatto evacuare trenta persone, 4 delle quali sono state trasportate in ospedale a Rimini e Riccione in via precauzionale. Si tratta più che altro di esami precauzionali.

Altre 16 persone sono state controllate sul posto dal personale medico del 118. Non ci sono state, fortunatamente, conseguenze sulle persone presenti nell’ostello.

Ostello a fuoco a Rimini: nessun ferito

Nessun ospite presente nell’ostello è rimasto ferito. Secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco il sistema anti incendio è entrato in funzione in modo corretto, con allarme sonoro e la chiusura di tutte le porte tagliafumo, che hanno isolato i piani superiori della struttura.

L’edificio di tre piani si trova in una traversa di viale Principe Amedeo. Si tratta di una ex pensione familiare, trasformata in ostello, che ospita soprattutto una clientela giovane. Il piano terra della palazzina è sotto sequestro da parte della polizia per consentire di effettuare tutti gli accertamenti a vigili del fuoco e polizia amministrativa.

Ostello a fuoco: gli ospiti erano nelle camere

Erano le ore 4 quando l’apparecchiatura ha preso fuoco e l’incendio è divampato.

Tutti gli ospiti dell’ostello erano nelle loro camere da letto. Al servizio c’era solo il custode dell’ostello. Quando è scattato il sistema anti incendio tutte le persone presenti sono corse velocemente in strada, passando per l’unica via di fuga, che si trovava proprio nella reception. Sono stati sicuramente attimi di grande paura e tensione, ma fortunatamente tutto si è concluso nel migliore dei modi. Nessuno degli ospiti presenti nell’ostello è rimasto ferito. 16 ospiti sono stati controllati dal personale del 118, mentre altri 4 sono stati portati in ospedale per alcuni accertamenti. Non ci sono state conseguenze gravi per fortuna.