Rimini, papà accusato di abusi sulla figlia: la mamma avrebbe saputo

Un uomo originario del Bangladesh è stato accusato di abusi sulla figlia, la mamma non lo avrebbe fermato: è stato chiesto il processo per entrambi.

Un uomo di 43 anni avrebbe perpetrato abusi sulla figlia minorenne.

La madre della ragazza avrebbe saputo, ma non avrebbe fermato il marito. Indagata una coppia originaria del Bangladesh residente a Rimini; è stato chiesto il processo per entrambi, da parte del sostituto procuratore della Repubblica, Paola Bonetti. La segnalazione è partita dalla scuola frequentata dalla ragazzina. Qui i docenti si erano accorti di alcuni strani comportamenti da parte dell’adolescente. La giovanissima adesso ha 13 anni, ma le violenze nei suoi confronti sarebbero iniziate da quando ne aveva 10.

Quest’ultima avrebbe informato la mamma di ciò che fosse costretta a subire, ma la donna non avrebbe mai preso provvedimenti.

Abusi sulla figlia: indagati entrambi i genitori

Il 43enne è indagato assieme alla moglie 37enne. Entrambi sono originari del Bangladesh e abitano a Rimini. Le indagini da parte dei carabinieri sono partite da alcune segnalazioni da parte della scuola, dove i professori avevano notato alcuni comportamenti strani da parte della 13enne, che potevano essere giustificati solamente quale sintomo di un disagio molto grave.

Non voleva tornare in Bangladesh

Secondo quanto si legge da FanPage, la ragazzina si rifiutava di tornare in Bangladesh, come volevano i genitori, affinché la loro figlia imparasse gli usi e i costumi tradizionali del loro paese d’origine. Il gip di Rimini ha ascoltato la ragazza e in seguito ha imposto ai genitori il divieto di avere qualsiasi contatto con la loro figlia, la quale è stata intanto trasferita in una casa protetta.