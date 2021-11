Rimini, picchiato a sangue in un hotel e poi ucciso: morto un 45enne

Tragedia a Rimini: un 45enne è stato picchiato a sangue da 4 persone in un Hotel. E' morto dopo aver resistito per 9 giorni in coma.

In un hotel di Rimini si è consumata una tragedia: un uomo di 45 anni originario di Napoli è stato picchiato fino alla morte. Il decesso è avvenuto dopo 9 giorni di coma.

Rimini, 45enne picchiato a sangue fino ad ucciderlo

In un hotel di Rimini si è consumata una tragedia: un uomo di 45 anni è stato picchiato a suon di calci e pugni da ben quattro individui, che lo hanno lasciato in fin di vita.

Il massacro è avvenuto lo scorso 3 novembre, ed una volta arrivati i soccorsi è stato immediatamente portato in rianimazione dove è sopravvisuto in coma fino a ieri – sabato 13 novembre, quando si è spento per sempre.

Rimini, 45enne picchiato a sangue: il pestaggio

Gli aggressori lo avrebbero pestato a sangue colpendolo alla testa e al torace con calci e pugni, servendosi anche di una spranga. Si è trattato di un brutale massacro durato oltre venti minuti all’interno di un hotel di Rimini; nel mentre due persone controllavano che nessuno dei presenti potesse avvisare le forze dell’ordine.

La vittima, un napoletano di 45 anni, è morto dopo nove giorni di coma.

Rimini, 45enne picchiato a sangue: le indagini

Secondo le ricostruzioni delle Forze dell’Ordine – partite immediatamente dopo aver saputo dell’accaduto – il pestaggio si sarebbe consumato in un albergo di viale Regina Elena, probabilmente a causa di un debito.

Ad incastrare i responsabili ci sono alcune testimonianze, ma soprattutto le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti in zona che li hanno ripresi sia mentre si avvicinavano all’hotel che dopo l’aggressione.