Rimini, ragazzina di 12 anni fa arrestare il padre: picchiava la madre

Una ragazzina di 12 anni ha fatto arrestare suo padre a Rimini, per difendere la madre, che veniva picchiata. La 12enne ha chiesto aiuto alla Polizia, tra le lacrime, nella speranza che quel terribile litigio potesse avere presto fine.

12enne fa arrestare il padre che picchiava la madre

Una ragazzina di 12 anni ha cercato di interrompere il violento litigio tra i suoi genitori nel modo in assoluto più corretto, ovvero chiamando la polizia e facendo arrestare suo padre. L’uomo stava picchiando la madre e la figlia ha cercato semplicemente di salvarla da tutta quella violenza. La ragazzina era molto spaventata e mentre i suoi genitori litigavano e sua madre veniva picchiata è scesa in strada e ha chiamato la Polizia.

La telefonata della 12enne alla centrale operativa è arrivata all’una di notte. La giovane stava piangendo e ha chiesto aiuto spiegando che il padre stava picchiando la madre. Gli agenti l’hanno trovata da sola in strada, completamente in lacrime. L’uomo, un 35enne italiano, davanti agli agenti che sono entrati nella stanza di albergo ha subito negato il litigio e l’aggressione alla compagna. La donna, però, è stata trovata molto provata e con dei segni di violenza sul viso.

12enne fa arrestare il padre: il racconto della madre

La ragazzina di 12 anni ha trovato il coraggio di scendere in strada e chiamare la Polizia, nella speranza di riuscire a salvare la madre dalla violenza che stava subendo. La donna ha deciso di raccontare agli agenti tutto quello che ha subito, sia in quella circostanza che in precedenza. La donna ha riferito diversi episodi pregressi di violenza, sia fisica che verbale, anche in presenza dei figli minori. Sul viso aveva i segni della violenza appena subita, ma sul corpo aveva anche segni di percosse passate.

Ha spiegato di non aver mai avuto il coraggio di denunciare il marito perchè temeva per la propria incolumità e per quella dei suoi bambini.

12enne fa arrestare il padre: aveva dei precedenti

La donna è stata accompagnata al pronto soccorso per tutti gli accertamenti del caso. L’uomo, invece, che aveva dei precedenti penali, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia ed è stato trasportato in carcere. La ragazzina di 12 anni è riuscita ad interrompere questo vortice di violenza in famiglia grazie al suo grande coraggio.