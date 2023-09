Nella serata di martedì 19 settembre un senegalese di 25 anni è stato accoltellato in strada. Dopo una ricerca di quasi una settimana, le autorità hanno arrestato l’aggressore.

Rimini, senegalese pugnalato in strada: arrestato il responsabile

Nella serata di martedì 19 settembre, un giovane senegalese di 25 anni è stato aggredito in strada e colpito con diverse coltellate. Ad aggredirlo un individuo afgano, dopo un acceso litigio riguardo un presunto furto. Dopo una ricerca di quasi una settimana, l’aggressore, un 38enne senza fissa dimora, è stato arrestato. La tragica vicenda è accaduta a Bellariva, in provincia di Rimini. Il senegalese è stato colpito con 25 coltellate in un violento confronto esploso intorno alle 23 in viale Regina Margherita. L’aggressore era subito scappato e aveva fatto perdere le proprie tracce.

Rimini, coltellate in strada: arrestato aggressore

Le forze dell’ordine e i servizi medici sono subito intervenuti. Il giovane è stato portato al pronto soccorso, dove è stato constatato che le ferite non erano gravi. Ha avuto una prognosi di 45 giorni. I carabinieri hanno raccolto testimonianze e hanno avviato le ricerche, anche grazie alle registrazioni delle telecamere di sorveglianza. Sono stati identificati due individui. Il primo è un 38enne senza fissa dimora, connazionale dell’aggressore, che è stato formato in possesso di due coltelli. L’altro, afgano anche lui senza fissa dimora, è stato identificato come l’autore effettivo dell’aggressione.