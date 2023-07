Rimini, tragedia in spiaggia: 17enne annegato

Rimini, tragedia in spiaggia: 17enne annegato

Tragedia sulla spiaggia di Cattolica (Rimini) dove un 17enne è annegato lo scorso 5 luglio. Il triste episodio si è verificato nello specchio d’acqua davanti al Bagno 44: qui la giovane vittima stava facendo il bagno con un amico. Al momento, la reale dinamica dell’accaduto è al vaglio della Capitaneria di Porto, si indaga per capire se il ragazzino sia finito tra i massi restando bloccato a causa della risacca, oppure se si sia tuffato dalla scogliera.

Tragedia in spiaggia a Cattolica: come è morto il 17enne?

Secondo quanto ricostruito, sembra però che il 17enne e il suo amico siano stati colpiti da un’onda mentre stavano giocando nell’acqua di fronte alla spiaggia pubblica. Il ragazzo è stato spinto contro le rocce del frangiflutti, rimanendo intrappolato tra i massi e non riuscendo più a tornare in superficie. La vittima è stata portata a riva grazie all’intervento dei bagnini, ma i tentativi di rianimarla si sono rivelati inutili; il medico non ha potuto fare altro che constatarne il decesso.

La vittima non sapeva nuotare?

Secondo quanto riportato, il 17enne coinvolto in questo incidente è un minorenne di origini senegalesi. Si trovava nella zona in visita al padre. Secondo quanto confermato dalla Capitaneria di Porto, la vittima non sapeva nuotare.