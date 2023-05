Un volo di dieci metri a Rimini, con una transessuale brasiliana 36enne che muore cadendo dal balcone: è giallo sul volo di quella persona dal sesto piano di un residence e sono partite le indagini del carabinieri della compagnia locale. L’incidente si è verificato in una traversa di viale Regina Elena e la vittima è deceduta sul colpo. È successo ieri intorno alle 14.50.

Una 36enne muore cadendo dal balcone

Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 e con essa le pattuglie dei carabinieri della compagnia di Rimini e del nucleo investigativo del comando provinciale. La 36enne giaceva in una pozza di sangue esattamente sulla perpendicolare di un balcone dell’appartamento al sesto in piano che aveva preso in affitto. In quel locale secondo i media pare che la donna esercitasse la prostituzione. Il Resto del Carlino spiega che è stata disposta l’autopsia e che l’esame tanatologico potrebbe aiutare “a ricostruire la dinamica di quanto successo”.

Tutte le piste degli inquirenti

Le piste sono molte ma nessuna per ora è acclarata: da quella del suicidio ad una caduta accidentale fino ad arrivare all’omicidio. Da quanto si apprende la donna era quasi completamente nuda, fatta eccezione per una canottiera. Gli inquirenti hanno rilevato anche ferite da taglio precedenti alla caduta. Dal canto suo la Procura di Rimini ha trovato l’appartamento in ordine, fatta eccezione per la finestra rotta e pezzi di vetro sul pavimento. Il magistrato ha assunto a Sit diversi testimoni.