Rimini, violenta rapina sulla passeggiata

Spaventosa rapina sulla passeggiata a Rimini: il titolare di un negozio di origine bengalese è finito al pronto soccorso.

Una violenta e feroce rapina si è verificata sulla passeggiata a Rimini ai danni di un bengalese, titolare di un negozio. L’uomo aveva notato tre giovani che stavano rubando la merce dagli scaffali; è quindi nata una colluttazione che ha fatto finire il malcapitato al pronto soccorso, dove è stato curato.

È accaduto lungo viale Regina Margherita nella prima serata dello scorso 15 agosto, intorno alle 20. Dalle prime ricostruzioni, sembra che il titolare abbia cercato di bloccare uno dei ladri, ma in seguito sono intervenuti i suoi complici che per liberare l’amico non si sarebbero fatti scrupoli a colpire l’uomo con pugni e calci. Giunte sul posto la polizia di stato e un’ambulanza.

Rimini, rapina sulla passeggiata: si cercano i 3 malviventi

Dopo l’aggressione, il titolare del negozio è stato soccorso e portato presso l’Infermi per essere medicato. Le forze dell’ordine stanno al momento cercando i tre ladri.

Guida a folle velocità

Solo una settimana fa a Rimini si è verificato un altro episodio di rapina durante cui un individuo (si parla di un pregiudicato campano di 60 anni) ha rapinato un uomo della sua auto mettendosi alla guida del veicolo a tutta velocità.

Il soggetto è infine finito sul marciapiede a Rivazzurra e ha travolto le sedie e i tavolini di ristorante, colpendo inoltre una fioriera. Fermato dagli agenti è stato infine portato presso gli uffici di polizia.