Aumentano i prezzi di lettino e ombrellone, ma non solo: l'estate 2022 si apre all'insegna dei rincari, con costi destinati a lievitare.

Che al supermercato i prezzi siano aumentati è innegabile. Fare la spesa per molti è diventato più complicato e i continui aumenti gravano pesantemente sul bilancio familiare. In vista dell’estate, tuttavia, ad aumentare non sarà solo il prezzo di pane, pasta, frutta e verdura: sono attesi nuovi rincari.

Rincari d’estate, previsto un brusco aumento dei prezzi

Con l’estate alle porte si comincia a fantasticare sulle vacanze. In tanti sono in trepidante attesa delle amatissime ferie, per staccare dalla frenesia quotidiana e concedersi qualche giorno di relax. Tuttavia, andare in vacanza potrebbe costare ancora di più. Per l’estate 2022, infatti, sono attesi nuovi rincari.

Andare in vacanza non è mai stato così caro.

I prezzi seguono un trend in rialzo e a farlo sapere sono le associazioni dei consumatori. Il costo dei biglietti per i voli aerei è raddoppiato e quello di lettino e ombrellone subisce un incremento del 30%.

Anche bere o mangiare qualcosa in uno stabilimento balneare costerà di più, con un aumento tra il 10 e il 50% rispetto ai prezzi registrati nel 2021. Una famiglia di 4 persone che esce a fare colazione rischia di pagare anche 2 euro in più per cappuccino e brioche.