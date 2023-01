Rincaro Uffizi, Sangiuliano: bisogna adeguarsi a stardard europei

Pompei, 10 gen. (askanews) – “Noi dobbiamo adeguarci agli standard europei; in questo momento mediamente (poi ci saranno delle eccezioni) i grandi siti museali europei costano di più, fatta eccezione per la Gran Bretagna ma lì c’è tutta una situazione particolare legata anche al regime fiscale di quel Paese che consente delle detrazioni che da noi non ci sono. Quindi penso che noi dobbiamo adeguarci a questi standard perché poi, tra l’altro, secondo me c’è proprio un discorso morale, etico: se una cosa vale e ha un suo valore intrinseco, storico deve anche essere un po’ pagata”.

Così, il ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, intervenendo a margine della riapertura della Casa dei Vettii a Pompei (Na), ha commentato il rincaro del biglietto d’ingresso al Museo degli Uffizi di Firenze che passa da 20 a 25 euro.

“Del resto – ha concluso il ministro – una famiglia media americana che viene da noi in Italia a fare un viaggio investe 10 o 20mila dollari, perché tra biglietto aereo ad albergo c’è un costo, quindi pagare 20 euro per la visita di un bene unico come Pompei credo che ci possa anche stare”.