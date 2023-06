Rinnovabili, Anev: eolico a sostegno transizione energetica Paese

Roma, 15 giu. (askanews) – “L’importanza della Giornata mondiale del vento è poter contribuire alla diffusione di una cultura dell’energia eolica, che è una delle tecnologie che deve aiutare il nostro Paese a compiere quella transizione energetica, al 2030 e al 2050, che consentirà di avere una produzione interamente rinnovabile”. È quanto dichiara Simone Togni, presidente di Anev, in occasione della Giornata mondiale del vento e dell’annuale assemblea dell’Associazione nazionale energia del vento.

“L’eolico è una tecnologia matura e con un’industria nazionale forte. L’Anev organizza questo evento, in concomitanza con la Giornata mondiale del vento, per avere un confronto con le istituzioni e arrivare a quella semplificazione delle procedure che deve consentire non solo il raggiungimento degli obiettivi, ma anche di farlo nell’efficienza complessiva grazie alla riduzione dei costi che si sono registrati in questi anni. L’energia eolica deve quindi contribuire a questi obiettivi, e lo farà grazie ad una serie di nuove norme”, conclude.