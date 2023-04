Rinnovato accordo Figc, TIM resta top partner nazionali di calcio

Roma, 3 apr. (askanews) – Un matrimonio che va avanti e si consolida. Nel segno della tradizione, visto che è stato celebrato nel 1999, ma senza trascurare l’innovazione. TIM e Figc hanno rinnovato l’accordo di partnership che conferma l’azienda italiana di telecomunicazioni top partner delle nazionali azzurre di calcio: un’intesa sancita nella sede della FIGC a Roma, della quale l’amministratore delegato di TIM Pietro Labriola e il presidente federale Gabriele Gravina hanno illustrato i dettagli. Nella sala Paolo Rossi, per l’occasione, era presente anche il CT della nazionale Roberto Mancini, mentre in video conferenza sono intervenute Milena Bertolini e Sara Gama, nell’ordine Ct e capitano della nazionale femminile che a Coverciano si sta preparando all’amichevole con la Colombia.

Colmare il gender gap, del resto, è uno degli obiettivi dichiarati di TIM, che con questa partnership intende ribadire la forte attenzione verso il mondo dello sport in ogni sua forma e declinazione. In particolare il calcio, che può farsi promotore e diffusore di valori e modelli positivi.

L’amministrore delegato di TIM si è soffermato sugli elementi di novità dell’accordo: “Cercare il coinvolgimento dei giovani con quelli che sono i media che i nostri giovani seguono, quindi trovare una nuova modalità per coinvolgerli sui cosiddetti social. Se vogliamo coinvolgere i giovani dobbiamo cambiare la nostra mentalità e su questo stiamo lavorando con il presidente Gravina. Ma al tempo spesso dare molta più visibilità anche al movimento femminile: TIM quest’anno sarà sempre in prima fila per la lotta per l’equità di genere”.

L’intesa con TIM inorgoglisce anche il mondo della Federcalcio e conferma anche la grande rilevanza sociale che ricopre la nazionale. “Una partnership importante per tutto il movimento calcistico italiano: dopo 24 anni di attività condivisa questa è una partnership di altissimo valore per noi, di grande stimolo”.

TIM sarà dunque al fianco di tutte le nazionali azzurre: Maschili, Femminili, Giovanili, Futsal, Beach Soccer, e-sport. Gli obiettivi per il futuro sono di notevole prestigio. “Continuare a giocare un ruolo da leader nel sistema Paese, questo è l’elemento più importante: essere a fianco della nostra nazionale è un onore, una responsabilità ma rafforza questo nostro concetto di leader nel mercato italiano”.