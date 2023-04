Da Nord a Sud, i sindaci di diversi comuni italiani hanno deciso di firmare ordinanze con le quali hanno prorogato la data originariamente fissata per lo spegnimento dei riscaldamenti nel mese di aprile 2023? La decisione si è resa indispensabile alla luce del crollo delle temperature che si è verificato nei giorni che hanno preceduto il periodo pasquale. Quali sono i comunica che continueranno a tenere i caloriferi accesi?

Ondata di gelo a Pasqua: ordinanze a pioggia per prorogare l’accensione dei caloriferi

Con l’abbassamento delle temperature registrato a ridosso di Pasqua e di Pasquetta, i sindaci hanno emanato ordinanze per prorogare le imminenti date di spegnimento dei termosifoni in determinati comuni.

Se in città come Milano i caloriferi sono stati spenti sabato 8 aprile 2022 e Palazzo Marino non ha in programma alcuna proroga, da Nord a Sud sono diversi i comuni che hanno deciso che i termosifoni possono ancora essere accesi a causa del repentino e improvviso crollo delle temperature registrato alla vigilia di Pasqua e Pasquetta.

Quali sono le città italiane in cui la data di spegnimento dei termosifoni è stata prorogata?

Spegnimento riscaldamenti aprile 2023: quali comuni hanno prorogato la data

In molte città del Nord e in alcune città del Centro, i termosifoni rimarranno accesi fino alla metà di aprile 2023, anche se con fascia oraria limitata e con temperature limite per gli ambienti. In quali comuni sono state annunciate nuove date di spegnimento e dove sono già stata firmate le relative ordinanze?

A Roma, il sindaco Roberto Gualtieri ha stabilito una proroga dello spegnimento dei termosifoni a martedì 11 aprile: i caloriferi potranno essere accesi per un massimo di 4 ore al giorno. Proroga fino all’11 aprile anche per Monza, stabilita con l’ordinanza firmata dal sindaco Paolo Pilotto.

A Bologna, la data è stata prorogata fino a mercoledì 12 aprile 2023 per un massimo di 6 ore al giorno. La medesima disposizione vale anche per la città di Novara. La stessa data di Novara è stata indicata anche per Pisa e Varese dove i caloriferi potranno rimanere accesi per un massimo di 6 ore giornaliere. In particolare, il Comune di Varese ha precisato: “Si raccomanda comunque, all’interno del limite fissato di 6 ore di utilizzo, un uso parsimonioso degli impianti di riscaldamento in funzione delle temperature che si verificheranno nei prossimi giorni. Questo nel rispetto degli obiettivi di riduzione dei consumi di gas naturale e di maggiore sostenibilità ambientale”.

A Terni, la proroga è fino a sabato 15 aprile per un massimo di 6 per al giorno nella fascia orario compresa tra le 5 e le 23.