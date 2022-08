A causa della pioggia scrosciante, il Palio di Siena è stato rinviato. La posticipazione di 24 ore è stata necessaria.

Il Palio di Siena è stato rimandato a causa della pioggia battente che non ha lasciato altra scelta. La situazione ha iniziato a degenerare subito dopo l’esibizione del Drappello dei Carabinieri a cavallo: intorno alle 16:50. La soluzione di posticipare la carriera di 24 ore è stata necessaria.

Rinviato Palio di Siena: la posticipazione a domani

A causa del forte temporale che si è abbattuto su Siena, proprio mentre stava avendo luogo il Corteo Storico del Palio in piazza del Campo, la carriera è stata annullata per la giornata di oggi.

Il maltempo ha messo in fuga la folla radunata già per assistere all’evento, previsto alle ore 19.15. Il Comune, per questo imprevisto inatteso, ha dovuto per forza rinviare il palio a domani, mercoledì 17 agosto.

Ad ufficializzare il rinvio, la bandiera verde issata dal Comune delle trifore di Palazzo Pubblico.

Le parole del sindaco di Siena, Luigi De Mossi

Il Comune si era trovato già costretto ad annullare la provaccia, la sesta prova. Sembrava un pericolo scongiurato e il sindaco di Siena, Luigi De Mossi, nel corso della conferenza stampa nel giorno del Palio aveva dichiarato: “Non è mai bello togliere qualcosa alla festa e alla cadenza dei quattro giorni, ma a causa del maltempo siamo stati obbligati ed è stato meglio scegliere questa soluzione, così da poter sistemare la pista adeguatamente in vista di questa sera”.

Inoltre, ringraziava tutti i dipendenti comunali per il lavoro profuso per l’occasione, soprattutto in merito alla gestione della pista. La pioggia ha però reso vani gli sforzi.