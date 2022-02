Riondino e Guidone tra desideri e tradimenti in “Fedeltà”

Roma (askanews) – E’ diventata una serie in sei episodi il romanzo di Marco Missiroli “Fedeltà”, finalista al 73° Premio Strega. Su Netflix il 14 febbraio, con la regia di Andrea Molaioli e Stefano Cipani, racconta desideri, tradimenti, ossessioni e gelosie di una coppia. Michele Riondino e Lucrezia Guidone interpretano una coppia legata da passione e complicità che, forse per un malinteso, viene travolta da dubbi, incomprensioni, gelosie, ripicche.

I due attori mostrano un grande affiatamento, anche nelle scene più passionali della serie.

Riondino racconta: “Abbiamo cominciato a lavorare prendendo in considerazione le nostre esperienze legate al tema, legate alla fedeltà, a quello che abbiamo vissuto. Il processo che poi ci ha portati sul set, e poi a mettere in scena questa sceneggiatura, questa storia, ci ha costretto, ci ha spinto, ci ha suggerito di lasciare da parte poi la nostra esperienza per vivere in realtà le scelte e le azioni che non sono né Michele né Lucrezia”.

“Lei ha combattuto con se stessa perché determinate cose lei, in quanto Lucrezia, non le avrebbe fatte e non le avrebbe tollerate. Dal mio punto di vista anche, certi errori non li avrei commessi”.

La Guidone, attrice di teatro con Ronconi, già vista nelle serie Netflix, “Luna nera” e “Summertime”, spiega: “Sicuramente il fatto che il teatro sia per entrambi un valore così importante che ci ha formato e comunque ci anima è stato un terreno comune, che è stato in grado di accrescere un’intesa fra di noi proprio a livello di linguaggio, espressivo, e di sguardo sulle cose, sul mondo, sul testo”.

Riondino si appresta a recitare a fianco di Asia Argento nel thriller soprannaturale “Interstate” diretto da Jean Luc Herbulot. Lui, che è stato il giovane Montalbano e Pietro Mennea nelle fiction Rai, è la prima volta che lavora per una piattaforma globale.

“Questa è la novità, questa è una novità. E’ interessante e ovviamente ti crea delle aspettative ma con queste nuove strategie o tecniche hai la possibilità di capire nei vari Paesi cosa tira di più, cosa funziona di più, quindi questa curiosità. Magari può funzionare molto in Colombia o piuttosto che in Indonesia. Boh, non lo so. Questa è la prima volta, ecco”.