Riparazione delle linee elettriche alla centrale nucleare di Zaporizhzhia dopo l'interruzione di corrente

Un importante sviluppo si è verificato in Ucraina, dove sono iniziate le operazioni di riparazione delle linee elettriche danneggiate che forniscono energia alla centrale nucleare di Zaporizhzhia. Questo intervento giunge dopo un prolungato blackout, a seguito dell’istituzione di zone di cessate il fuoco, come confermato dall’ente di regolamentazione nucleare delle Nazioni Unite.

La centrale di Zaporizhzhia, sotto controllo russo dal, ha subito una disconnessione dalla rete elettrica il 23 settembre, segnando il decimo episodio di questo tipo. Si tratta dell’interruzione più lunga dell’energia esterna alla centrale dall’inizio del conflitto in Ucraina.

I fatti

Secondo Rafael Grossi, direttore dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (IAEA), l’avvio dei lavori di riparazione è stato possibile grazie all’istituzione di zone di cessate il fuoco che hanno consentito lo svolgimento delle attività in sicurezza. Entrambe le parti in conflitto hanno collaborato con l’IAEA per facilitare un complesso piano di riparazione essenziale per il funzionamento della centrale.

Importanza della fornitura di energia esterna

L’IAEA ha sottolineato che il ripristino dell’energia esterna è vitale per garantire la sicurezza e la protezione della struttura nucleare. Sebbene l’agenzia non abbia specificato una tempistica per le riparazioni, ha evidenziato che i lavori sono necessari su entrambi i lati della linea del fronte, a diversi chilometri dalla centrale.

Condizioni attuali della centrale

Dopo il blackout, la centrale nucleare più grande d’Europa ha fatto affidamento su generatori diesel di emergenza per mantenere le operazioni. L’IAEA ha riferito che le misure di sicurezza rimangono integre, con i reattori adeguatamente raffreddati nonostante le difficili condizioni.

Situata vicino alla città di Enerhodar lungo il fiume Dnipro, questa centrale nucleare è collocata pericolosamente vicino alla linea del fronte del conflitto. Prima della guerra, i suoi sei reattori erano responsabili della generazione di circa un quinto dell’elettricità dell’Ucraina. Tuttavia, a seguito della conquista da parte delle forze russe, questi reattori sono stati spenti.

Rischio di disastro nucleare

Anche se offline, la centrale ha comunque bisogno di un continuo approvvigionamento di elettricità per alimentare i suoi sistemi di raffreddamento e di sicurezza, fondamentali per prevenire potenziali disastri. All’inizio di ottobre, le autorità russe hanno rassicurato che la situazione a Zaporizhzhia era “sotto controllo”, rispondendo alle preoccupazioni espresse dal presidente ucraino Volodymyr Zelensky riguardo alla sicurezza dell’impianto.

Nel contesto della guerra dei racconti, sia Mosca che Kiev si sono accusate a vicenda, sostenendo che l’altra parte stia mettendo a rischio la sicurezza del sito nucleare. L’ultima interruzione di energia è diventata un punto focale di accuse, con ciascuna parte che attribuisce la responsabilità all’altra.

Con le operazioni di riparazione in corso presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia, la comunità internazionale rimane in attesa. Le implicazioni di questi interventi vanno oltre la sicurezza locale, evidenziando questioni più ampie sulla sicurezza dell’energia nucleare in tempi di conflitto. L’urgenza di ripristinare l’energia è cruciale, poiché gioca un ruolo fondamentale nel mantenere gli standard di sicurezza in questa struttura di rilevante importanza.