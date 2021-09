Riparte il 6 ottobre il processo Ruby ter con Silvio Berlusconi come imputato

Il processo Ruby ter che vede imputato Silvio Berlusconi riparte il 6 ottobre: l'ex Premier ha rifiutato la perizia psichiatrica.

Il Ruby ter, il processo che vede imputato Silvio Berlusconi e altri 28 soggetti, ripartirà il prossimo 6 ottobre nel Palazzo di Giustizia di Milano. Le accuse a carico del leader di Forza Italia, che fin qui si è sempre rifiutato di presenziare in aula, sono di corruzione in atti giudiziari e falsa testimonianza.

La notizia arriva dopo che nei giorni scorsi Silvio Berlusconi aveva inviato una dichiarazione al al presidente del collegio Marco Tremolada nella quale si opponeva alla perizia psichiatrica disposta a suo carico dal tribunale. Nel testo l’ex Presidente del Consiglio diceva inoltre di andare avanti col dibattimento, ma in sua assenza.

La perizia è stata dunque annullata.

Per le molti parti coinvolte, nel corso dell’ultimo anno il processo è stato spesso rimandato a causa delle disposizioni previste per l’emergenza sanitaria. Nello specifico devono ancora essere sentiti come testimoni dell’accusa alcuni testi di polizia e Giuseppe Spinelli, ovvero il ragioniere di fiducia di Berlusconi. Sarebbe stato proprio lui, secondo l’accusa, ad effettuare il pagamento delle cosidette olgettine nel serate di Arcore.

Toccherà poi agli altri imputati e ai testi della difesa.

Nel corso degli scorsi mesi e dei precedenti processi, pur di non presenziare in aula, il leader di Forza Italia avrebbe – per i suoi nemici – finto dei ricoveri in ospedale sfruttando l’amicizia con alcuni medici compiacenti. Illazioni naturalemente, che però continuano a mettere carne sul fuoco in un processo che da sempre gode di grande attenzione mediatica.