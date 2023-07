Riparte 'Lidl 2 your career', percorso biennale per assistant store manager

Riparte 'Lidl 2 your career', percorso biennale per assistant store...

Riparte 'Lidl 2 your career', percorso biennale per assistant store...

Roma,14 lug. (Adnkronos/Labitalia) - Lidl Italia continua a investire sui giovani talenti e, a un anno dal lancio della prima edizione, avvia un nuovo ciclo di selezioni per il percorso di formazione duale 'Lidl 2 your career', in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio Ital...

Roma,14 lug. (Adnkronos/Labitalia) – Lidl Italia continua a investire sui giovani talenti e, a un anno dal lancio della prima edizione, avvia un nuovo ciclo di selezioni per il percorso di formazione duale 'Lidl 2 your career', in collaborazione con Ahk Italien, la Camera di Commercio Italo-Germanica. Visto l’ottimo riscontro ottenuto dalla scorsa edizione, il progetto è stato riconfermato presso l’Its Academy Machina Lonati di Brescia ed esteso anche a Its Eccellenza Agroalimentare Toscana di Firenze e Fondazione Its Servizi alle Imprese di Roma, permettendo così una copertura territoriale più ampia. Ciascun istituto avvierà una classe di 30 studenti, permettendo complessivamente a 90 ragazzi e ragazze – il triplo rispetto alla precedente edizione – di intraprendere il percorso biennale per diventare Assistant Store Manager in Lidl Italia.

Massimiliano Silvestri, presidente di Lidl Italia, ha commentato così l’iniziativa: “Siamo entusiasti di annunciare il lancio della seconda edizione di 'Lidl 2 your career' che, visto il successo ottenuto l’anno scorso, quest’anno triplica il numero di partecipanti con l’avvio di tre nuove classi di apprendisti. I giovani rappresentano il futuro del nostro Paese, ma spesso sono in difficoltà ad orientarsi nel mondo del lavoro o non trovano realtà disposte a prendersi carico della loro formazione. Il nostro ambizioso obiettivo è quello di offrire ai migliori talenti l’opportunità di costruirsi un futuro professionale di successo, attraverso un’offerta formativa innovativa e all’avanguardia. Un progetto che unisce il meglio della formazione terziaria professionalizzante italiana con gli standard di formazione duale tedeschi, per cui è stata naturale la scelta avere al nostro fianco Ahk Italien, un partner esperto nella progettazione di percorsi duali".

“Come Ahk Italien lavoriamo da sempre per diffondere il modello duale in Italia. Nel progetto 'Lidl 2 your career', che quest’anno vede partire la sua seconda edizione, abbiamo curato la fase di progetto e avviamento delle attività applicando metodi e parametri del modello tedesco. Il risultato è che gli apprendisti assunti da Lidl vengono formati secondo un modello di sviluppo delle competenze professionali consolidato e riconosciuto, una garanzia tanto più importante ora che il progetto, dalla sola Lombardia, si estende a Lazio e Toscana. Sulla base dei risultati positivi dello scorso anno, siamo convinti che questo ampliamento gioverà non solo a Lidl ma anche alla diffusione della formazione duale in Italia nel suo complesso, ampliando le possibilità per i giovani coinvolti”, ha affermato Joerg Buck, consigliere delegato Camera di Commercio Italo-Germanica.

Il biennio di studi vedrà l’alternarsi di fasi teoriche in aula e formazioni pratiche in punto vendita, con la finalità di conseguire un doppio titolo: il diploma di Tecnico Superiore, titolo di studi per la formazione terziaria corrispondente al V livello del Quadro europeo delle qualifiche Eqf, accompagnato da una certificazione delle competenze professionali, rilasciata da Ahk Italien sul profilo tedesco di riferimento.

Fin dal primo giorno, gli studenti risulteranno assunti con un contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca, potendo così percepire uno stipendio mensile e accedere a tutti i benefit previsti per i collaboratori di Lidl Italia. Al termine dei due anni, i brillanti neodiplomati avranno acquisito tutte le competenze per ricoprire in autonomia il ruolo di Assistant Store Manager e verrà loro offerto un contratto di assunzione a tempo indeterminato presso i punti vendita Lidl di tutta Italia.

Le selezioni avranno luogo da giugno fino al termine dell’estate, mentre nei mesi di luglio e settembre l’Azienda organizzerà alcuni eventi di presentazione online, rivolti ai giovani e alle loro famiglie. Il form di iscrizione agli eventi di presentazione e tutte le informazioni sul percorso sono disponibili sul sito di Lidl Italia al seguente link: https://lavoro.lidl.it/lidl-2-your-career?utm_source=linkedin&utm_medium=paid&utm_campaign=ped&utm_content=2023.06.13+corporate+post.