Ripulire Roma, una delle sfide principali del prossimo sindaco

Roma, 2 ott. (askanews) – Cinghiali rovistano indisturbati tra i rifiuti in decomposizione a Roma. Ma non solo loro: se li contendono con gabbiani, topi, altri animali e per le strade oltre alla spazzatura c’è cattivo odore. E’ solo uno dei tanti problemi che affliggono la Capitale, ma per i romani è uno dei principali, insieme ai trasporti e alle buche, e chiunque vincerà le amministrative del 3 e 4 ottobre dovrà di sicuro far fronte al problema, notato con rammarico anche dai turisti stranieri in visita.

Un problema comune a centro e periferie. Roma, ha stabilito una recente classifica della rivista britannica Time Out è una tra le città più sporche al mondo.

Tiziana De Silvestro, residente a Trastevere: “Una volta la spazzatura dei ristoranti e dei bar veniva raccolta anche di notte, all’una o alle due di notte, non stava sui marciapiedi come adesso, quindi gli animali erano meno attratti. Ora la città è piena di animali, uccelli, corvi, gabbiani, per non parlare di topi e scarafaggi”.

“Siamo molto colpiti dagli edifici, gli antichi edifici, proprio dietro ogni angolo si possono vedere i palazzi più famosi, ma la cosa brutta è che le strade sono molto sporche – dice con disappunto Gernot, turista austriaco – non vengono pulite e penso che questo sia un grande handicap per Roma, dà una sensazione piuttosto brutta”.

Tanti i cittadini e le associazioni che spesso fanno da soli. Come i volontari di Retake Roma che organizzano pulizie di interi quartieri. “Questa città è ormai in uno stato di notevole degrado, e questo non è il risultato degli ultimi anni di gestione locale, ma ci sono radici storiche dietro. Ci sono molti giovani, molte associazioni di volontariato, che stanno reagendo, che cercano di dire ‘ne abbiamo abbastanza, siamo stufi di vivere in una città così sporca, dobbiamo mobilitarci’. E penso che il prossimo sindaco dovrà tenerne conto: c’è una grande richiesta da parte dei cittadini che vogliono una città migliore, una città diversa”.