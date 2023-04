Risarcimenti dalle banche più semplici grazie alla Cassazione

Milano, 3 apr. (askanews) – Una buona notizia per chi ha perso soldi dopo aver investito in banca. Con una recente sentenza, la 35789/2022, la Corte di Cassazione ha riconosciuto esplicitamente diverse criticità imputabili alle banche, confermando quindi le reali possibilità di poter intraprendere azioni per ottenere un recupero delle perdite da investimenti. Martingale Risk è un’azienda leader nel settore della contestazione bancaria: “Alla base di questa sentenza vi è la tutela dei diritti di tutti gli investitori che hanno subito perdite per via di inadempimenti delle banche – ha spiegato Cristian Galbiati, Consultant Corporate Solutions Team di Martingale Risk – Violano quindi i principi di correttezza, diligenza e trasparenza sempre in capo agli intermediari, non solo prima della stipula dello stesso contratto ma anche durante tutta la vita dell’investimento”.

“Come stabilito anche dai regolamenti CONSOB e dal testo unico della Finanza – ha aggiunto – è sempre in capo all’intermediario l’obbligo di informare i clienti circa i rischi sull’investimento che si appresta ad effettuare. Spesso però l’intermediario non aggiorna circa la natura finanziaria e patrimoniale dell’emittente dei titoli. Qualora ciò non accada l’investitore è sempre legittimato ad agire nei confronti della banca intermediaria per ottenere un risarcimento per via dell’acquisto condizionato dalle carenze informative”.

“La sentenza della Cassazione riconosce all’investitore il diritto non solo ad ottenere la rivoluzione monetaria – ha precisato Galbiati – ma anche i cosiddetti interessi compensativi, ovvero i frutti che le somme perse dall’investimento avrebbero generato qualora comunque l’investitore avesse effettuato un investimento alternativo”.

E qui entra in campo Martingale Risk. “Grazie alla recente sentenza è più semplice ottenere un risarcimento delle perdite subite poiché poggia su basi giuridiche più solide. Martingale Risk offre un’analisi preliminare gratuita per analizzare la situazione grazie ai loro esperti e capire se e quante è possibile recuperare. Inoltre è l’unica realtà in Italia ad offrire la formula zero costi anticipati: ovvero non si chiede nessun compenso iniziale se non una percentuale ha risultato ottenuto”, ha concluso Galbiati.