I riscaldamenti sono guasti e a scuola si gela, bimba si sente male in aula e va in ipotermia

I riscaldamenti sono guasti e a scuola si gela, bimba si sente male in aula e va in ipotermia.

La preside: “Sarò costretta a chiudere il complesso“.

Nella scuola elementare ‘Emanuela Loi‘, nel quartiere Passo di Rigano, a Palermo, una bambina sviene all’improvviso. La maestra chiama subito i sanitari del 118. In loco, i soccorsi hanno trovato davanti una bambina in preda a brividi e con gli arti superiori e inferiori intorpiditi, in evidente stato di malessere.

A 10 anni la bambina si ritrova in ipotermia, dentro una scuola elementare.

E questo perché i riscaldamenti del complesso scolastico non funzionano.

Riscaldamenti, le condizioni del complesso

L’impianto di riscaldamento è inutilizzabile, perché disattivato dopo il sopralluogo di Amg gas, quando ha segnalato un guasto a causa della rottura di una tubatura.

Senza però un riscaldamento funzionante, non sarà il primo caso di ipotermia in questo inverno.

“Questo mette in grave pericolo la salute degli studenti e delle studentesse […] costretti a trascorrere ore a scuola con temperature non adeguate […] C’è il rischio, inoltre, che la costante fuoriuscita di acqua possa irrimediabilmente danneggiare le fondazioni dell’edificio”.

Riscaldamenti guasti, ma il Comune non interviene

La stessa dirigente scolastica ha più volte segnalato la problematica, ma senza successo.

“[…] il Coime, a seguito di sopralluogo, ha più volte comunicato che è impossibilitato ad effettuare l’intervento richiesto trattandosi di intervento su locale confinato [su cui è] impossibile fare un preventivo. Dunque i relativi costi dell’intervento di riparazione non sono noti e resta inteso che sono da ribaltare completamente al Comune di Palermo”.

Malgrado questo impasse, il presidente della quinta circoscrizione Andrea Aiello e l’assessore Aristide Tamajo “garantiscono sull’inizio dei lavori per ripristinare l’impianto di riscaldamento, che tornerà in funzione entro la metà della prossima settimana“.

