L'ipotesi dello stop definitivo delle forniture di gas da parte della Russia e gli effetti: “Rischiamo perfino ore in meno al giorno senza riscaldamento”

La prospettiva arriva da un’intervista rilasciata a Fanpage: “Rischiamo alcune ore in meno al giorno senza riscaldamento”. Il presidente di Nomisma-Energia Davide Tabarelli non esclude affatto questo fosco scenario italiano. Nello specifico e parlando della crisi energetica innescata dalla guerra Russia-Ucraina e degli effetti per l’autunno-inverno ha detto: “Dobbiamo chiedere un taglio dei consumi alle aziende che consumano di più e considerare anche una minore fornitura di gas ai condomini”.

“Ore in meno al giorno senza riscaldamento”

E ancora: “Gli italiani potrebbero andare incontro a qualche ora al giorno senza riscaldamento, per esempio. Speriamo non ci sia bisogno di arrivare a questo, ma è un’eventualità alla quale dovremmo abituare i cittadini”. Poi la chiosa di un tecnico che sa essere pragmatico e sincero: “Non possiamo escluderlo”. Tutto questo mentre il prezzo del gas naturale ha sfiorato solo 24 ore fa il tetto di 300 euro.

“Giusto preparare gli italiani all’eventualità”

E attenzione: non si sta parlando affatto di un “picco” definitivo. Lo spettro di cui si parla poco in politica è la “carenza fisica di gas”, con un eventuale stop delle forniture dalla Russia che già ora fungono da macabro prologo ad un inverno molto difficile. Ecco perché a parere di Tabarelli l’Italia farà bene a prepararsi perfino all’ipotesi del razionamento. “Sarebbe giusto preparare gli italiani a questa eventualità”.