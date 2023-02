Rischio salmonella: ritirato lotto di salame

Il Ministero della Salute ha diramato una nota ufficiale di allerta alimentare per comunicare l’immediato ritiro dal mercato di un lotto di salame strolghino per rischio salmonella.

Salame strolghino ritirato per rischio salmonella: l’allerta del Ministero della Salute

Consultando l’apposita sezione del sito del Ministero della Salute, è possibile visionare la nota di allerta alimentare relativa a un particolare lotto di salame strolghino, pubblicata oggi, martedì 21 febbraio. I controlli, effettuati sul prodotto dal Ministero e che hanno portato alla diramazione dell’avviso di richiamo, si sono resi necessari in quanto è stata rilevata una presenza sospetta di salmonella.

Il salame in questione è di marchio Salumificio Galli Remo di Cogozzo di Viadana, prodotto in provincia di Mantova. Il lotto è il numero 16 e ha come codice identificativo IT 1212 L CE.

Cosa causa la salmonella: i rischi

Ma quali sono i rischi legati alla salmonella? L’istituto superiore di sanità spiega: “La salmonella è l’agente batterico più comunemente isolato in caso di infezioni trasmesse da alimenti, sia sporadiche che epidemiche.

Può essere causa di infezioni gastrointestinali.” Ad essere potenzialmente colpiti, possono essere non solo gli esseri umani, ma anche gli animali e ogni anno in UE vengono riferiti oltre 90000 casi di salmonellosi.