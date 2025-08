Riscoprire la Calabria: un nuovo inizio con le prossime elezioni

Diciamoci la verità: la Calabria ha bisogno di una profonda riflessione su chi deve scriverne la storia. È facile dire che i calabresi devono essere i protagonisti del loro destino, ma la realtà è ben più complessa. Con le elezioni in arrivo, il presidente dimissionario Roberto Occhiuto ha lanciato un messaggio chiaro: serve un nuovo slancio.

Ma cosa significa realmente questo? È solo la solita retorica politica o c’è un fondo di verità?

Un appello che suona familiare

Ogni volta che ci si avvicina a un’elezione, assistiamo a proclami simili. Politici di ogni schieramento si affannano a promettere un futuro luminoso, ma i risultati sono sotto gli occhi di tutti. La Calabria, storicamente, è una delle regioni più svantaggiate d’Italia, e i dati parlano chiaro: tassi di disoccupazione tra i più alti, emigrazione giovanile alle stelle, e un tessuto sociale che fatica a trovare coesione.

Secondo l’ISTAT, il tasso di disoccupazione in Calabria si attesta intorno al 20%, un dato che fa riflettere. Questo non è solo un numero, ma il segno di una crisi profonda che necessita di una risposta concreta. Quindi, quando Occhiuto invita i calabresi a prendere in mano la loro storia, la domanda che sorge è: chi sono i calabresi disposti a farlo? E quali strumenti hanno a disposizione?

Analisi della situazione attuale

Un’analisi controcorrente ci porta a considerare che la responsabilità non può ricadere solo sui politici, ma deve essere condivisa tra tutti i cittadini. La vera sfida per la Calabria è culturale, oltre che economica. Non basta eleggere nuovi rappresentanti; è necessario un cambiamento di mentalità, un risveglio collettivo che spinga i calabresi a diventare attori protagonisti nella loro comunità.

Le nuove generazioni, in particolare, devono sentire il peso della responsabilità. L’emigrazione è un sintomo di una disillusione profonda, ma è anche una chiamata all’azione. Se i giovani calabresi vogliono un futuro migliore, è ora di tornare e investire nella loro terra. Questo non significa solo votare, ma anche impegnarsi in iniziative locali, sostenere le imprese e promuovere il patrimonio culturale. Solo così si potrà riscrivere la storia della Calabria.

Conclusione: un invito alla riflessione

Il re è nudo, e ve lo dico io: non basta cambiare i volti della politica se non si cambia l’atteggiamento collettivo. Le elezioni sono un’opportunità, ma non possono essere l’unico strumento di cambiamento. Serve una mobilitazione attiva di tutti i calabresi, un movimento che parta dal basso e che non si limiti a una semplice espressione di voto.

In un periodo in cui le chiacchiere sono a buon mercato, è fondamentale che i calabresi si chiedano cosa possono fare per la loro regione. La responsabilità è condivisa, e il futuro della Calabria dipende da ogni singolo cittadino. È tempo di agire, non solo di parlare.