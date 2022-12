Riserve gas Italia: basteranno per tutto l'inverno?

L'Italia ha dovuto far fronte alla crisi energetica del gas: le riserve presenti nel nostro Paese basteranno per tutto l'inverno?

L’Italia, come tutti gli altri Stati Occidentali, ha dovuto far fronte alla crisi energetica del gas dovuta allo scoppio della guerra in Ucraina.

Il nostro Paese era dipendente dalle importazioni dalla Russia per circa il 40% delle sue riserve, ma quest’anno le cose sono cambiate.

Riserve gas, quelle presenti in Italia basteranno per tutto l’inverno?

Secondo gli studi degli esperti, le riserve di gas dell’Italia dovrebbero essere sufficienti per tutto l’inverno. Quasi la metà del gas del nostro Paese aveva provenienza russa, ma con la guerra in Ucraina e le conseguenti sanzioni degli Stati Occidetali, quelle riserve energetiche sono venute meno.

La preoccupazione, con l’arrivo dei mesi freddi dell’inverno, era elevata: ma l’Italia sta riuscendo a far fronte al problema.

I segreti del risparmio: il caldo e la riduzione dei consumi

L’Italia ha beneficiato principalmente di due condizioni specifiche per poter far fronte alla crisi energetica: il clima mite dei mesi autunnali e la riduzione dei consumi. Oltre a questo, ovviamente, il nostro Paese ha dovuto rafforzare i rapporti con gli altri partner, nel nostro caso soprattutto Algeria e Norvegia.