Risiko, un torinese è il nuovo campione nazionale italiano

Milano, 15 set. (askanews) – Dagli anni Ottanta si disputa ininterrottamente il campionato nazionale di Risiko, il celebre gioco da tavolo di strategia: per il 2025 si è laureato campione italiano Andrea Forno, rappresentante di materiale elettrico di Brandizzo, che gioca nel Risiko Club torinese.

“Sono molto contento – ha detto il neo campione – perché quest’anno sono riuscito a vincere: l’anno scorso ero arrivato in finale, ma non ce l’avevo fatta.

Quest’anno mi è andata meglio, con l’ultima mossa sono riuscito a fare più punti degli altri, e poi alla fine della partita sono arrivato primo”.

Il torneo nazionale di Risiko è organizzato da Spin Master Italia e prima della finalissima di Milano centinaia di giocatori nel corso dell’anno si sono sfidati sul web oppure dal vivo nelle gare organizzate da oltre 30 Risiko Club Ufficiali sparsi sul territorio italiano, per cercare di guadagnarsi un posto nella finale.