Riso basmati via dagli scaffali, un lotto contiene pesticidi

Il Ministero avverte che quel lotto contiene pesticidi dannosi per la salute che rappresentano di fatto un rischio chimico per i consumatori

Riso basmati via dagli scaffali dei supermercati, un lotto contiene pesticidi e rappresenta un serio rischio alimentare per chi lo consumasse. Il sito Salute.gov ha pubblicato un nuovo richiamo. Con esso si annuncia il ritiro dal commercio di un lotto di riso basmati del Lt Foods Limited.

Come di consueto la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 29 marzo 2021, mentre sugli avvisi di richiamo la data dei controlli specifici, con cui si è accertato il pericolo, è quella del 25 marzo 2021. Il marchio del prodotto è Absolute Finest Since 1984 Dawaat.

Riso basmati ritirato: ecco le specifiche

Tuttavia, ad uso dei consumatori, ci sono altre indicazioni. Eccole: nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato sono ascrivibili a Raja Whole Sale srl.

Il suo indirizzo è Via G. Di Vittorio, 49 25125, Brescia. La sede dello stabilimento è Bosporusstraat 42-3199 Lj Maaslakte in quel di Rotterdam. Questo invece è il lotto di produzione interessato dall’allerta alimentare: GFT 21/2020. La data di scadenza o termine minimo di conservazione è quella del mese di aprile del 2022. Il prodotto finito al centro del ritiro è commercializzato in sacchetti da un chilogrammo.

Gli altri alert recenti del ministero

Nelle ultime settimane i richiami alimentari per rischio chimico sono stati molti. In ordine di tempo l’ultimo, per rischio microbiologico legato al pericolo salmonella ha riguardato un lotto di salsiccia sfusa, salsiccia mignon sfusa. Si tratta della salsiccia piccante sfusa, salsiccia pastin numero 21072 prodotto dal Salumificio Coletti Pierino & C. Snc di Folgaria nel Friuli. Qualche giorno prima era toccato ad alcuni lotti e formati di bacche di goji e di fashion mix della Torrefazione La Forlivese. Il ritiro era scattato per il superamento del limite della sostanza attiva carbofuran (uno dei pesticidi più tossici) segnalata dal fornitore; all’inizio del mese il Ministero della Salute ha invece stabilito il richiamo di tranci di smeriglio Mako congelato a marchio “Lodi” per rischio chimico.