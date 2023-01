Riso Vialone Nano: ritirati lotti per potenziale rischio chimico

Il Ministero della Salute ha deciso di diramare un'allerta alimentare per alcuni lotti di riso vialone nano: l'avviso per rischio chimico

Il Ministero della Salute ha dirmato una nuova allerta alimentare per due lotti di riso Vialone Nano.

Il richiamo è avvenuto per rischio chimico. Chiunque abbia acquistato una confezione fra quelle interessate deve prestare attenzione a non utilizzarle in cucina e riportarle, se possibile, nel luogo di acquisto.

Ministero della Salute, ritirati lotti di riso Vialone Nano

Nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio, sono stati ritirati dal commercio due lotti del riso ‘Vialone Nano‘ della nota marca Curtiriso, per rischio chimico a causa della possibile presenza di triciclazolo.

Il triciclazolo è un particolare fungicida che viene rapidamente assorbito all’interno dei tessuti vegetali del riso e può essere pericoloso, se ingerito. I numeri dei lotti di produzione interessati da richiamo sono: P22100472 con data di scadenza dell’8 ottobre 2024 venduto in confezione da 1 kg e P22101164 con data di scadenza del 18 ottobre 2024 venduto in 2 confezioni da 500 grammi.

La nota del Ministero della Salute

Come sempre avviene in questi casi, il Ministero della Salute ha diramato un avviso sul proprio sito ufficiale, invitando coloro i quali hanno acquistato del riso proveniente da questi lotti a non ingerirlo e riportarlo, se ancora muniti di scontrino, nei luoghi di acquisto.