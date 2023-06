Home > Askanews > Risorse idriche, D'Aprile: introdotte misure con Dl siccità Risorse idriche, D'Aprile: introdotte misure con Dl siccità

Roma, 23 giu. (askanews) – “Abbiamo introdotto con il Dl siccità delle misure per favorire il riuso delle acque reflue e anche per facilitare l’implementazione della desalinizzazione, quindi per diversificare le fonti di approvigionamento idrico e garantire una sufficiente scorta di risorsa al comparto agricolo. Chiaramente altre azioni potranno essere messe in campo e il Mase sta collaborando con tutti gli altri ministeri per garantire questo risultato”. Lo ha affermato Laura D’Aprile, Capo Dipartimento Sviluppo Sostenibile del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, in occasione del convegno “Agricoltura e risorse idriche: le sfide dell’emergenza climatica”, promosso da Coldiretti e Fondazione Univerde.

