Risorse umane, Alveria lancia una divisione per le medie aziende

Roma, 4 ott. (askanews) – Alveria, società di consulenza specializzata nell’organizzazione e sviluppo delle risorse umane, lancia una divisione dedicata alle medie imprese. Una piattaforma di digitalizzazione dei processi HR che cerca di rispondere alla crescente necessità delle aziende di avere soluzioni smart e flessibili. A parlarne è il Ceo, Massimo Genova.

“Alveria nasce alla fine del 2010 con un focus molto forte su alcuni ambiti: HR e sales – dice – per questi due ambiti i servizi che mettiamo a disposizione sono di consulenza, formazione e soluzioni tecnologiche.

E’ la nostra caratteristica distintiva in quanto nel mercato abbiamo aziende che vendono solo servizi di consulenza e aziende che vendono soluzioni tecnologiche”.

E’ lo stesso Genova a spiegare la ragione per cui questi ambiti sono stati accorpati. “Perché molto spesso se noi offriamo solo il servizio di consulenza lasciamo poi al cliente il problema dell’implementazione – prosegue – allo stesso modo le aziende che vendono solo servizi tecnologici di fatto spesso non coprono in modo puntuale le competenze necessarie, che sono collegate ai servizi che implementano”.

Forte di un’esperienza con grandi aziende, italiane e multinazionali, che da anni affrontano il tema della gestione delle risorse umane, ora Alveria ha deciso di concentrarsi sulle medie imprese che hanno bisogno di strutture organizzative più snelle ed efficaci.

“Abbiamo creato una business unit per le medie aziende per diverse ragioni – sottolinea Genova – uno perchè riteniamo che il tema della gestione delle risorse umane nelle medie aziende italiane sia oggi particolarmente sentito. Due perché riteniamo che l’esperienza fatta nei grandi contesti organizzativi, parlo di aziende molto, molto grandi con decine di migliaia di persone e strutture molto complesse, possa essere un grande valore aggiunto anche per le medie aziende. Anche perché poi le nostre soluzioni tecnologiche hanno al loro interno modelli di gestione e processi, tra l’altro facilmente configurabili senza scrivere una riga di codice, che possono dare un boost alle medie aziende per allinearsi il più velocemente possibile a quelle che sono le loro esigenze, oggi, di digitalizzazione e di risposta ai contesti del mercato in cui operano”.

Tra le principali attività di Alveria c’è il monitoraggio costante del costo del lavoro, che incide in media del 30-35% sui bilanci delle aziende. “La cosa paradossale è che sul costo del lavoro c’è grande attenzione, ma quasi sempre a consuntivo – conclude il Ceo di Alveria – oggi abbiamo a disposizione soluzioni tecnologiche, disponibili da subito, che consentono di monitorare il fenomeno del costo in tutta la sua vita, anche con modelli di tipo previsionale”.