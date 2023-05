La misura è stata prorogata sia per l'anno in corso che per il 2024: Bonus tende 2023: come richiederlo

Lo scopo è e resta “green” e per ottenere un risparmio sui condizionatori c’è il Bonus tende e zanzariere 2023: ecco come richiederlo. L’agevolazione vedrà detrarre da Irpef o Irs un importo pari al 50% della spesa sostenute entro il 31 dicembre di quest’anno. Il fine è quello europeo delle migliorie sul rendimento energetico degli edifici in modo da ritardare l’accensione o l’acquisto di condizionatori, limitando le spese in bolletta. Attenzione: si tratta di una misura che è stata prorogata anche per gli anni 2023 e 2024.

Bonus tende 2023: come richiederlo

Il pacchetto confermato dall’esecutivo Meloni rientra nell’Ecobonus al 50% e nel Superbonus 110%. Come mai? Interviene sul rendimento energetico dell’edificio e può includere sia l’acquisto che l’installazione dei prodotti. Ma di cosa parliamo? Di una detrazione Irpef o Ires del 50% su una spesa massima di 60mila euro per comprare strutture di schermatura dal sole su singola abitazione. Si tratta perciò di un incentivo disponibile su più immobili anche se fanno capo ad un unico proprietario. Il costo massimo al metro quadro è di 230 euro per ogni tenda. Il bonus tende da sole 110, invece rientra nei lavori per la riqualificazione energetica del Superbonus 110% e consiste in una detrazione del 110%.

I tre modi per accedere alla detrazione

Quali sono le strade per ottenerlo, e quante? Sono tre: sconto diretto in fattura, detrazione Irpef con la restituzione in 10 anni del 50% della spesa con una rata di pari importo annuale e cessione del credito d’imposta nei confronti di un soggetto terzo per il bonus tende da sole. E come fare per ottenere il Bonus? Si dovrà inviare la domanda sul sito dell’Enea entro 90 giorni dalla data della fine dei lavori o di collaudo. La sezione è quella in schermata delle Detrazioni fiscali. Dal primo febbraio 2023 il portale di riferimento è stato aggiornato.