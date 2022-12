Rissa al Parlamento turco, deputato finisce in terapia intensiva

Roma, 6 dic. (askanews) – Huseyn Ors, deputato turco d’opposizione, è stato ricoverato d’urgenza ad Ankara dopo aver ricevuto un colpo alla testa durante una furiosa lite in Parlamento, mentre gli eletti lavorano alla definizione della finanziaria 2023. I media turchi mostrano il deputato di Trebisonda, sul mar Nero, mentre viene colpito da un parlamentare del partito di maggioranza Akp del presidente Recep Tayyip Erdogan. Ors, 58 anni, è finito in terapia intensiva, in stato definito “critico” dai colleghi.