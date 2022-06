Rissa con calci e spranghe all’aeroporto di Perugia: 8 passeggeri arrestati

Una rissa all'imbarco ha causato caos e feriti all'aeroporto di Perugia. 8 persone con precedenti sono state fermate dalla polizia.

Non si è tranquilli neppure quando si parte per le vacanze: lo testimonia quanto successo all’aeroporto di Perugia dove in seguito a un diverbio è scoppiata una rissa. 8 gli arresti.

Rissa all’aeroporto di Perugia: la dinamica

Caos e disagi per i passeggeri in partenza per Tirana che hanno assistito al triste episodio.

Dopo una lite è scoppiata una rissa tra alcuni passeggeri, che ha causato non poca paura tra i presenti.

Un uomo che ha accompagnato alcuni amici al gate del volo diretto a Tirana ha iniziato a discutere con altre persone in fila al check- in. I motivi che hanno provocato la discussione sono al momento ignoti. In breve tempo il litigio si è trasformato in una violenta rissa, aggravata dall’uso di oggetti contundenti e separatori di fila in metallo posizionati nei pressi dei banchi di accettazione.

Gli altri passeggeri che hanno assistito alla scena hanno allertato il personale dell’ufficio di polizia di frontiera, che è intervenuto per riportare la calma. Le persone coinvolte sono state trattenute all’interno dell’aeroporto in attesa dell’arrivo del personale di rinforzo. 8 gli arresti con l’accusa di rissa aggravata in concorso. Altre due donne sono state denunciate a piede libero per lo stesso reato. Al momento le persone fermate sono state trasferite al carcere di Terni e nella struttura di Perugia, in attesa dell’udienza di convalida.

Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118, chiamati per assistere i feriti. Solo una delle persone rimaste coinvolte nella rissa è stata trasportata in ospedale per ulteriori cure.