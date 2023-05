Torneo di calcio giovanile in Germania finisce in tragedia, 15enne picchiato ...

È finito in tragedia il torneo di calcio giovanile disputato in Germania: un calciatore 15enne di Berlino è morto per le percosse ricevute durante la rissa esplosa sul campo dopo la partita. Per il decesso dell’adolescente tedesco, è stato arrestato uno degli avversari francesi di 16 anni.

Rissa dopo la partita, calciatore 15enne di Berlino morto per le percosse: arrestato l’avversario 16enne

Si è spento dopo tre giorni di agonia trascorsi in ospedale il calciatore di 15 anni originario di Berlino, ricoverato a seguito delle ferite riportate in una rissa nella giornata di domenica 28 maggio. La rissa è scoppiata tra la squadra dell’adolescente, il Jfc Berlin, e i giocatori francesi dell’Fc Metz mentre era in corso un torneo giovanile di under 17 aEckenheim, poco distante da Francoforte.

In relazione all’aggressione culminata in tragedia, è stato arrestato un calciatore francese del Metz di 16 anni, accusato di lesioni personali gravi per aver assalito l’avversario e averlo colpito con una serie di pugni in faccia. Lo ha riferito il quotidiano tedesco Bild.

Torneo di calcio giovanile in Germania finisce in tragedia: la dinamica dell’aggressione

In considerazione delle prime ricostruzioni effettuate, pare che il giocatore abbia poi bloccato il 15enne per colpirlo allo stomaco. Il calciatore tedesco è riuscito a liberarsi dalla presa dell’avversario solo dopo essere stato ripetutamente percosso in varie parti del corpo. Vedendolo allontanarsi, tuttavia, la furia dell’aggressore è ulteriormente esplosa. Il 16enne, infatti, è corso dietro la vittima e lo ha ferito alla testa.

Dopo l’ultimo colpo ricevuto, l’adolescente tedesco si è accasciato a terra mentre il francese è andato via senza prestargli soccorso.

Una volta arrivato in ospedale, il calciatore del Jfc Berlin è stato affidato alle cure dei medici che hanno riscontrato gravi lesioni cerebrali. Nella giornata di martedì 30 maggio, era stata dichiarata la morte cerebrale ed era stato riferito che il ragazzo era tenuto in vita artificialmente.