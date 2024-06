Rissa in Parlamento Mattarella: in aula una scena indecorosa

Rissa in Parlamento Mattarella: in aula una scena indecorosa

Bucarest, 19 giu. (askanews) - "Non credo abbia alcun ruolo quella scena indecorosa avvenuta in una delle assemblee parlamentari qualche giorno fa, che tutti hanno condannato, e che mi auguro sia di lezione a chi l'ha messa in atto e che faccia comprendere che non sono questi i comportamenti parlame...