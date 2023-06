Forlì ai limiti della civiltà. Rissa a colpi di accetta su corso Mazzini: intorno alle 20:45 di mercoledì 7 giugno, tre uomini hanno dato vita a uno scontro in strada muniti di strumenti tanto rudimentali quanto pericolosi.

Il filmato shock

L’episodio è stato filmato dai residenti, a testimonianza della pericolosità della zona: gli stessi in passato avevano più volte denunciato vicende analoghe, senza tuttavia avere una risposta concreta da parte delle autorità. Stavolta a parlare sono le immagini, che da sole mostrano il limite sottile che intercorre tra ciò che è successo e ciò che sarebbe potuto succedere: agitando nella mano un’ascia, un uomo minaccia due persone. Un altro usa la sella di una bicicletta col tubo da inserire nel montante per spaventare altrettanto. A un certo punto del filmato si vede l’uomo con l’accetta colpire uno degli altri due, che tuttavia riesce a spostarsi – il colpo è stato così forte che dall’asfalto si sono alzate le scintille – senza incappare in alcuna conseguenza.

Due di loro si sono dati alla fuga

La lite si sposta poi ai portici dell’Agenzia dell’Entrate, dopo ancora in una strada limitrofa. Nel frattempo i tre iniziano a lanciarsi degli oggetti, che si frantumano sull’asfalto senza arrivare a colpire nessuno dei tre in modo troppo violento. All’arrivo delle autorità, due dei tre erano già fuggiti, il terzo era rimasto a terra sanguinante. Soccorso dall’ambulanza del 118, è stato portato in ospedale per le medicazioni. Non sono noti altri dettagli sull’accaduto, in corso le indagini da parte della Questura.