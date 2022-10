Rissa tra genitori fuori da scuola: un padre colpito con un cacciavite davanti al figlio

Londra, una rissa tra genitori è degenerata al di fuori di una scuola quando uno dei due uomini ha pugnalato l'altro con un cacciavite

Un uomo è stato pugnalato con un cacciavite davanti a suo figlio mentre stava uscendo dalla scuola elementare. Il fatto è accaduto a Londra, Regno Unito dove due genitori sono stati coinvolti in una rissa che poi è degenerata quando uno dei protagonisti ha infilzato l’uomo con un cacciavite.

La scena è stata ripresa ed è diventata virale sui social.

La polizia ha fatto sapere che l’uomo pugnalato ha riportato ferite lievi che sono state successivamente valutate come non pericolose dai paramedici. Scotland Yard ha detto che un uomo di 44 anni è stato arrestato sulla scena con l’accusa di lesioni personali gravi.

Rissa tra genitori: cos’è successo

La lite choc sfociata poi in una violenta aggressione è avvenuta alla Old Palace Primary School in Bow, un quartiere di Londra est attorno alle 15.30 dello scorso venerdì 7 ottobre.

Il filmato mostra due uomini che lottano a terra al di fuori dei cancella della scuola con pugni, schiaffi e spintoni.

Ad un certo punto, uno di loro prende in mano un cacciavite e sferra pesanti colpi sull’altro genitore. L’aggressore viene trascinato via dagli altri genitori, tra le urla: “Ci sono i bambini, fermatevi”.

Il preside della scuola ha chiesto alla polizia di intensificare le pattuglie nell’area dopo una serie di incidenti che hanno coinvolto i genitori.

L’uomo aggredito è stato ricoverato per accertamenti ma non ha riportato ferite gravi.

L’ironia ha voluto che l’aggressione avvenisse nella “Giornata Mondiale del Sorriso” in cui i bambini avrebbero dovuto dimostrare alla comunità scolastica un atto casuale di gentilezza.

La lettera del preside

In una lettera a casa, il preside Gary Palmer ha scritto: “Faccio fatica a capire come qualcuno vorrebbe compiere un atto del genere davanti ai bambini. A seguito dell’incidente la polizia ha svolto un’indagine. Le ultime informazioni che ho ricevuto sono che il presunto autore è stato arrestato e che la vittima intende sporgere denuncia”.

Ha poi aggiunto: “Sono consapevole che alcuni alunni hanno assistito all’attacco. Per affrontare il potenziale impatto che ciò potrebbe avere sulla salute mentale dei bambini, lunedì mattina terremo un’assemblea speciale. Gli insegnanti sono stati anche informati sui segni di stress emotivo che terranno monitorati nel caso comparissero tra gli alunni”.