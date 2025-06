L'ex marito di Chiara Ferragni è stato accusato di aver lanciato un cellulare in un privé dello storico beach club: ecco cosa è successo.

Fedez è finito nuovamente nella bufera. Il rapper, secondo quanto raccontato, sarebbe stato protagonista di una presunta rissa all’interno del Twiga, il noto beach club di Forte dei Marmi. L’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe anche lanciato un cellulare! Ma ecco cosa è successo.

Fedez, presunta rissa al Twiga di Forte dei Marmi

Nuovo terremoto che riguarda Fedez, il rapper infatti sarebbe stato protagonista di una presunta rissa in un privé del noto beach club di Forte dei Marmi, il Twiga, ora di proprietà di Leonardo Maria Del Vecchio e in passato di Flavio Briatore. L’ex marito di Chiara Ferragni avrebbe strappato il telefono dalle mani di una persona e lo avrebbe poi lanciato via. Questo è ciò che ha riferito la persona a Gabriele Parpiglia, che lo ha poi riportato nel suo seguitissimo blog. Ma ecco nel dettaglio la testimonianza.

Fedez nella bufera, rissa al Twiga di Forte dei Marmi: il rapper lancia un cellulare

Come abbiamo visto, Fedez sarebbe stato protagonista di uno spiacevole episodio al Twiga di Forte dei Marmi. Ma ecco cosa ha raccontato il testimone, M.G, secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia: “ieri sera ero al Twiga, nel privé dove c’era anche lui. Eravamo di fronte alla consolle e stavo facendo un video, una panoramica. Lui mi ha strappato il telefono dalle mani insultandomi e l’ha lanciato con una cattiveria. Gli avrà fatto fare un volo all’indietro di almeno 4 metri. Era fuori.” Il testimone ha poi detto che la guardia del corpo di Fedez si è scusata ma che comunque lui lo denuncerà, sottolineando che ha mille testimoni. Infine M.G. ha anche asserito che Fedez continuava a baciare una ragazza.