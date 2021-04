Ristoranti aperti la sera e coprifuoco a mezzanotte: le richieste delle Regioni

Le Regioni chiedono al governo di valutare l'apertura serale dei ristoranti e un coprifuoco ritardato a partire da maggio.

Il premier Draghi ha chiesto agli esperti del Comitato tecnico-scientifico di predisporre un protocollo per la riapertura delle attività: le Regioni hanno chiesto la riapertura dei ristoranti anche la sera, privilegiando gli spazi all’aperto, e un contestuale slittamento del coprifuoco a mezzanotte.

Ristoranti aperti la sera e coprifuoco slittato?

Per il momento non ci sono ancora dettagli né certezze perché la ripartenza sarà dettata dai dati sulla situazione epidemiologica dei prossimi giorni. Ma più esponenti del governo, a partire dal ministro Speranza e dal sottosegretario Sileri, hanno definito lecito pensare a delle riaperture a maggio. Le speranze ricadono sulle attività di ristorazione ma anche su quelle sportive e culturali.

Il ministro della Salute ha affermato che “l’ipotesi di lavorare sull’aperto personalmente mi convince molto dato che i numeri indicano che c’è minore possibilità di contagio“.

Si pensa dunque ad aprire i ristoranti anche la sera privilegiando gli spazi all’aperto. Allo stesso tempo si valuta lo spostamento dell’orario del coprifuoco, attualmente fissato alle 22, ala mezzanotte.

Molto dipenderà comunque dai dati della campagna vaccinale. Il governo ha infatti definito condizione necessaria per le riaperture l’essere a buon punto con l’immunizzazione dei cittadini, soprattutto gli anziani e i fragili. A Palazzo Chigi non sono in grado di fare previsioni sui tempi, ma sperano che le nuove raccomandazioni alle Regioni (somministrazioni in base all’età e non alle categorie lavorative) siano rispettate.

Decisive saranno le consegne previste entro la fine di aprile da parte delle case farmaceutiche, che dovrebbero far tornare a regime i territori.